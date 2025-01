Nariz e seios paranasais

O nariz é o órgão do olfato e a principal via de acesso para entrada e saída de ar dos pulmões. O nariz aquece, umedece e limpa o ar, antes que ele entre nos pulmões. Os ossos do rosto, localizados ao redor do nariz, contêm espaços ocos denominados seios paranasais. Há quatro grupos de seios paranasais: os seios maxilares, etmoidais, frontais e esfenoides. Os seios paranasais reduzem o peso dos ossos faciais e do crânio, enquanto mantêm a resistência e a forma dos ossos. Os espaços cheios de ar do nariz e dos seios paranasais também conferem ressonância à voz.

Localizando os seios paranasais

A estrutura que sustenta a parte superior e externa do nariz é formada por ossos e a parte inferior é formada por cartilagem. Dentro do nariz, localiza-se a cavidade nasal, que se encontra dividida em duas passagens pelo septo nasal. O septo nasal é composto tanto por osso, como por cartilagem e se estende dos orifícios nasais até à parte posterior do nariz. Os ossos denominados conchas nasais projetam-se para o interior da fossa nasal (cavidade), formando uma série de pregas (cornetos). Esses cornetos aumentam enormemente a área da superfície da cavidade nasal, consequentemente permitindo uma troca mais eficiente de calor e umidade. Podem se desenvolver pólipos entre os cornetos, frequentemente em pessoas com asma, alergias ou fibrose cística e nas que usam aspirina por períodos longos.

Revestindo a cavidade nasal existe uma membrana mucosa, rica em vasos sanguíneos. A área da superfície ampliada e os abundantes vasos sanguíneos permitem que o nariz aqueça e umidifique rapidamente o ar que por ele entra. As células da membrana mucosa produzem muco e contêm filamentos ciliares minúsculos (cílios). Geralmente, o muco retém as partículas de sujeira que penetram, que são então removidas pelos cílios até à parte anterior do nariz ou para baixo, até à garganta, para serem removidas das vias aéreas. Essa ação ajuda a limpar o ar antes que chegue aos pulmões. O espirro limpa automaticamente os canais nasais, em resposta à irritação, tal como a tosse limpa os pulmões.

À semelhança da cavidade nasal, os seios paranasais são revestidos por uma membrana mucosa, composta por células que produzem muco e possuem cílios. As partículas de sujeira são retidas pelo muco e então removidas pelos cílios até à cavidade nasal, através de pequenas aberturas (óstios) dos seios. Devido ao tamanho tão reduzido dessas aberturas, a drenagem pode ficar facilmente obstruída em situações como resfriados ou alergias, que provocam edema das membranas mucosas. A obstrução da drenagem normal dos seios paranasais dá lugar a inflamação e infecção (sinusite).