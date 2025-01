Prolapso da válvula mitral (PVM)

A maioria das pessoas com prolapso da válvula mitral não tem sintomas. Outras têm sintomas difíceis de explicar com base apenas no problema mecânico da válvula. Esses sintomas incluem dor torácica, pulso rápido, palpitações (consciência dos batimentos cardíacos), enxaqueca, fadiga e tontura. Em algumas pessoas, a pressão arterial pode cair abaixo do normal quando elas ficam em pé (um quadro clínico chamado de hipotensão ortostática).