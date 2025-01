A estenose tricúspide é um estreitamento da abertura da válvula tricúspide que diminui o fluxo de sangue do átrio direito para o ventrículo direito.

A válvula tricúspide situa-se na abertura entre o átrio direito e o ventrículo direito. A válvula tricúspide se abre para permitir que o sangue do átrio direito encha o ventrículo direito e se fecha para impedir o refluxo de sangue para o átrio direito, enquanto o ventrículo direito se contrai para bombear sangue para os pulmões. Se um distúrbio fizer as abas das válvulas ficarem espessas e endurecidas, a abertura das válvulas se torna estreitada (estenose). Frequentemente, a válvula endurecida também não se fecha completamente e surge a regurgitação tricúspide.

Ao longo de muitos anos, o átrio direito aumenta porque o fluxo de sangue através da abertura da válvula estreitada fica parcialmente bloqueado, o que aumenta o volume de sangue no átrio. Por sua vez, o aumento do volume de sangue provoca um aumento da pressão nas veias que levam sangue do corpo de volta ao coração (exceto os pulmões). No entanto, o ventrículo direito diminui, pois a quantidade de sangue que entra do átrio direito torna-se reduzida.

Quase todos os casos são causados por febre reumática. Febre reumática é uma doença infantil que ocorre após alguns casos de faringite estreptocócica ou escarlatina não tratadas. Atualmente, a febre reumática é rara na América do Norte e Europa Ocidental, pois os antibióticos são amplamente utilizados para tratar essas infecções. Raramente, a causa é um tumor no átrio direito, uma doença do tecido conjuntivo ou, ainda mais raramente, um defeito de nascimento da válvula tricúspide.

Os sintomas geralmente são leves. Eles incluem palpitações (consciência dos batimentos cardíacos), desconforto vibratório no pescoço, pele fria e fadiga. Pode ocorrer desconforto abdominal se o aumento da pressão nas veias fizer com que o fígado aumente.

Diagnóstico de estenose tricúspide Ecocardiograma Através de um estetoscópio, o médico pode ouvir o murmúrio característico de estenose tricúspide. A radiografia torácica indica que houve aumento do átrio direito. Um ecocardiograma pode produzir uma imagem da abertura da válvula estreitada e mostrar a quantidade de sangue que passa através da válvula, de modo que a gravidade da estenose possa ser determinada. Um eletrocardiograma (ECG) exibe alterações indicando que o átrio direito está distendido.

Tratamento de estenose tricúspide Medicamentos, como diuréticos

Em casos raros, substituição ou reparo cirúrgico As pessoas são encorajadas a manter uma dieta com pouco sal e recebem diuréticos e medicamentos para bloquear os efeitos da aldosterona (que ajuda a diminuir a pressão nas veias). O reparo cirúrgico é geralmente evitado, pois a estenose tricúspide raramente é grave o suficiente para exigir tal procedimento e a estenose muitas vezes reincide depois do reparo.