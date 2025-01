Um mixoma é um tumor cardíaco primário não canceroso que geralmente apresenta forma irregular e consistência gelatinosa.

As pessoas podem sentir falta de ar ou desmaiar, bem como apresentar febre ou perda de peso.

Os médicos confirmam esse diagnóstico com um ecocardiograma.

Uma cirurgia é necessária para remoção do mixoma.

Quarenta a 60% de todos os tumores cardíacos primários (surgidos no coração) são mixomas. A maioria dos mixomas ocorre no átrio esquerdo, na câmara do coração que recebe o sangue rico em oxigênio proveniente dos pulmões. Os mixomas geralmente se desenvolvem em mulheres, normalmente entre 40 e 60 anos de idade.

Alguns tipos incomuns de mixomas tendem a ser hereditários. Esses mixomas hereditários (parte do complexo de Carney, uma síndrome de diversos tumores não cancerosos) normalmente se desenvolvem em pessoas em torno dos 25 anos de idade e podem ocorrer em uma ou mais de qualquer uma das câmaras do coração.

Como um mixoma pode bloquear o fluxo sanguíneo no coração

É comum que um mixoma no átrio esquerdo se desenvolva a partir de um pedículo e oscile livremente com o fluxo sanguíneo, como um espirobol. Ao oscilar, ele pode mover-se para fora e para dentro da válvula mitral adjacente, que se abre do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Esse movimento oscilante pode tapar e destapar a válvula sucessivamente, de modo que o fluxo sanguíneo é interrompido intermitentemente.

Sintomas de mixomas Ao se levantarem, pessoas com mixoma no átrio esquerdo podem sentir falta de ar ou desmaiar. Quando uma pessoa fica em pé, a força da gravidade empurra o mixoma até o interior da abertura da válvula mitral, obstruindo o fluxo sanguíneo que atravessa o coração. Esta obstrução causa uma queda transitória da pressão arterial, pois o coração não consegue bombear muito sangue. Ficar deitado geralmente faz com que o mixoma se afaste da válvula e alivia os sintomas. Outros sintomas de mixoma podem incluir Febre

Perda de peso

Dor articular

Síndrome de Raynaud (os dedos das mãos e dos pés ficam frios e doloridos quando expostos ao frio) Complicações do mixoma Fragmentos de um mixoma ou coágulos de sangue que se formam na superfície do mixoma se desprendem (convertendo-se em êmbolos), viajam pela corrente sanguínea até outros órgãos e obstruem as artérias nessas regiões. Os sintomas variam dependendo da artéria que estiver bloqueada. Por exemplo, uma artéria do cérebro bloqueada por êmbolos de tumor de um mixoma atrial esquerdo pode causar um acidente vascular cerebral; já uma artéria do pulmão bloqueada por êmbolos de um mixoma atrial direito pode causar dor e tosse com sangue. Êmbolos são a complicação mais comum dos mixomas. Outras complicações incluem certas anormalidades sanguíneas. Uma contagem reduzida de hemácias (anemia) pode causar fadiga, fraqueza e palidez. Uma contagem reduzida de plaquetas pode causar problemas de coagulação sanguínea e as pessoas podem apresentar manchas vermelhas, roxas ou marrons (petéquias) ou hematomas na pele.

Diagnóstico de mixomas Avaliação médica

Diagnóstico por imagem A suspeita de mixoma se dá com base nos sintomas da pessoa. Com um estetoscópio, os médicos podem ouvir um ruído (sopro cardíaco) produzido pelo fluxo sanguíneo anormal. O mixoma pode bloquear o fluxo sanguíneo arterial ou venoso. Uma vez que diversos sintomas de um mixoma também podem ser causados por vários outros distúrbios, podem ser necessários exames detalhados antes de se determinar um diagnóstico. Os exames de sangue podem apontar um alto número de leucócitos (indicando inflamação), anemia e baixo número de plaquetas no sangue. Entretanto, nenhum desses testes é conclusivo. Os médicos fazem o diagnóstico usando um ecocardiograma. Às vezes podem ser necessários outros exames de imagem, incluindo angiografia, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM).