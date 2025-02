Parada cardíaca e reanimação cardiopulmonar (RCP)

A RCP padrão para adultos e crianças combina a insuflação de salvamento (reanimação boca a boca para fornecer oxigênio aos pulmões) com compressões torácicas, que forçam o sangue oxigenado a sair do coração e ir até o cérebro e outros órgãos vitais. A RCP padrão para bebês combina a insuflação de salvamento “boca-nariz-boca” com compressões torácicas.

Respiração boca a boca em um adulto ou uma criança Imagem MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Respiração boca a nariz e boca em um bebê Imagem

A sequência de RCP começa com 30 compressões torácicas, seguidas por duas respirações de salvamento, e continua em uma proporção de 30:2 até que o socorrista seja substituído pela equipe de emergência. As compressões torácicas podem cansar uma pessoa rapidamente, resultando em compressões muito fracas para circular o sangue de modo eficaz. Assim, se 2 ou mais socorristas estiverem presentes, eles devem revezar a cada dois minutos, ou menos, se o socorrista que está realizando as compressões começar a se sentir cansado.

Para realizar as compressões torácicas de adultos ou crianças, o socorrista deve posicionar a pessoa virada para cima, movendo ao mesmo tempo a cabeça, o corpo e os membros. O socorrista estende seus braços e os mantém retos e “travados” nos cotovelos, inclina-se sobre a pessoa e coloca ambas as mãos, uma sobre a outra, no centro do peito (entre os mamilos, no esterno). Então, o socorrista comprime o peito a uma profundidade de pelo menos duas polegadas (cinco centímetros) em adultos.

Em crianças, o socorrista comprime o peito em aproximadamente duas polegadas (cinco centímetros) e poderá precisar usar somente uma mão para comprimir em uma criança menor.

Caso se trate de um bebê (até 1 ano de idade), o socorrista poderá usar 2 dedos para comprimir o esterno do bebê, logo abaixo dos mamilos, a uma profundidade de aproximadamente 4 centímetros, ou um terço do diâmetro do tórax. Como alternativa, os socorristas treinados podem optar por envolver o peito do bebê com as 2 mãos e fazer compressões com os polegares.

É importante permitir que o tórax se eleve completamente até sua altura inicial antes de iniciar a próxima compressão.

Abrindo as vias respiratórias em um adulto ou uma criança

Para realizar a respiração boca a boca, o socorrista primeiro examina a boca e a garganta em busca de quaisquer objetos visíveis que possam estar bloqueando as vias respiratórias e, se for o caso, remove-os. O socorrista abre então as vias aéreas ao inclinar a cabeça da pessoa e levantar o queixo (consulte a figura Abrindo as vias respiratórias em um adulto ou uma criança). Havendo suspeita de lesão do pescoço ou da coluna, o socorrista não deve inclinar a cabeça da pessoa. Em vez disso, o ângulo da mandíbula é levantado enquanto a cabeça é mantida em uma posição neutra sem flexionar ou estender o pescoço. A boca do socorrista cobre a boca da pessoa e, então, o socorrista exala ar para os pulmões da pessoa (insuflações de salvamento). As vias respiratórias da pessoa devem permanecer abertas durante a respiração artificial. Para impedir que o ar saia pelo nariz da pessoa pode se apertar o nariz enquanto o socorrista expira para dentro da boca da pessoa (veja a foto Respiração boca a boca em um adulto ou uma criança). A respiração artificial feita a crianças e adultos é bastante semelhante.

Para respiração artificial em um bebê, a boca do socorrista cobre a boca e o nariz do bebê. Para prevenir lesões nos pulmões do bebê, que são menores, o socorrista deve expirar com menos força do que com os adultos. Se o peito subir, o socorrista deve realizar 2 insuflações profundas e lentas. Se o peito não se mover com a insuflação de salvamento adequada, é provável que as vias respiratórias do bebê estejam obstruídas, mas a RCP deve continuar. As próprias compressões podem forçar o ar para fora dos pulmões, deslocando o que está bloqueando as vias aéreas do bebê. Sempre que a via aérea se abrir durante a RCP para a aplicação da insuflação de salvamento, o socorrista deve procurar por um corpo estranho na boca do bebê e, caso encontre algum, deve removê-lo.

A RCP padrão pode ser feita por uma pessoa (uma única pessoa realiza a insuflação de salvamento e compressões torácicas alternadamente) ou por 2 pessoas (uma realiza insuflações de salvamento e a outra compressões torácicas). Na RCP padrão, um único socorrista faz 30 compressões e, em seguida, 2 insuflações. Havendo 2 socorristas presentes, quando crianças ou bebês precisarem de RCP, é preferível uma relação de 15:2. Em recém-nascidos, recomenda-se uma proporção de 1 respiração para cada 3 compressões (3:1), totalizando 40 a 60 respirações por minuto. As compressões são feitas a uma frequência de 100 a 120 vezes por minuto em pessoas de todas as idades. A RCP é continuada até a assistência médica chegar ou a pessoa começar a se mover ou respirar por conta própria.