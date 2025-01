Evitar fatores desencadeantes, como frio e estresse

Parar de fumar

Medicamentos

As pessoas podem controlar a síndrome de Raynaud leve protegendo a cabeça, tronco, braços e pernas do frio. Para aquelas pessoas que apresentam sintomas quando estão agitadas, sedativos leves ou biofeedback podem ajudar. As pessoas que têm a síndrome devem parar de fumar, pois a nicotina contrai os vasos sanguíneos.

A síndrome de Raynaud primária é comumente tratada com um bloqueador dos canais de cálcio, como nifedipino ou anlodipino. A prazosina também pode ser eficaz.

Para pessoas com síndrome de Raynaud secundária, os médicos tratam o distúrbio associado.

Pode-se recorrer à simpatectomia, um procedimento no qual certos nervos simpáticos que sobem e descem pela coluna podem ser bloqueados temporariamente (injetando um medicamento como lidocaína) ou mesmo seccionados, para aliviar os sintomas da síndrome de Raynaud se o distúrbio se tornar progressivamente incapacitante e outros tratamentos não funcionarem. No entanto, mesmo quando esse procedimento é eficaz, o alívio pode durar apenas um a dois anos. Esse procedimento geralmente é mais eficaz em pessoas com síndrome de Raynaud primária do que em pessoas com síndrome de Raynaud secundária.