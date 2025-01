Considerações gerais sobre a doença arterial periférica funcional

A doença arterial periférica funcional é muito menos comum do que a doença arterial periférica oclusiva. Normalmente, as artérias dos braços e das pernas se alargam (dilatam) e se estreitam (contraem) em resposta a alterações ambientais, como uma alteração da temperatura, alterações no fluxo sanguíneo ou sinais do cérebro. A doença arterial periférica funcional geralmente ocorre quando os mecanismos normais que dilatam e contraem essas artérias atuam em excesso. Então, as artérias afetadas se contraem com mais força e com mais frequência. Essas alterações na contração podem ser causadas por

Defeito hereditário nos vasos sanguíneos

Distúrbios dos nervos que controlam a dilatação e contração das artérias (sistema nervoso simpático)

Lesões

Medicamentos

Os distúrbios arteriais periféricos funcionais incluem acrocianose, eritromelalgia e síndrome de Raynaud.