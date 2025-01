Considerações gerais sobre a doença arterial periférica

A doença arterial periférica causa a diminuição do fluxo sanguíneo nas artérias do tronco, braços e pernas.

Artérias da perna Imagem

Na maioria das vezes, os médicos usam o termo doença arterial periférica para descrever a má circulação nas artérias das pernas decorrente de aterosclerose. No entanto, a doença arterial periférica pode afetar outras artérias, como as dos braços, e ter outras causas. Os distúrbios das artérias que suprem sangue ao cérebro são classificados separadamente como doenças cerebrovasculares. Os distúrbios que reduzem o fluxo de sangue das artérias do abdômen são classificados separadamente como oclusão do ramo aórtico abdominal.