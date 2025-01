A causa precisa das varizes é desconhecida, mas o principal problema provavelmente é a debilidade nas paredes das veias superficiais (veias localizadas logo abaixo da pele). Essa debilidade pode ser hereditária. Ao longo do tempo, a debilidade faz com que as veias percam sua elasticidade. As veias se esticam e se tornam mais compridas e largas. Para que possam se acomodar no mesmo espaço que ocupavam quando eram normais, as veias alargadas ficam mais sinuosas. Elas podem surgir como uma protuberância em forma de serpente sob a pele.

A incidência de varizes é maior em mulheres do que em homens e podem surgir pela primeira vez durante a gravidez. Além disso, os seguintes fatores podem contribuir para o desenvolvimento de varizes em pessoas com predisposição:

Ficar em pé por tempo prolongado

Obesidade

O aumento da idade

As artérias transportam o sangue com oxigênio e nutrientes do coração para o resto do corpo. As veias levam o sangue do resto do corpo de volta para o coração. As válvulas das veias mantêm o sangue fluindo para cima no sentido do coração e impedem que o sangue flua no sentido retrogrado. Em pessoas com varizes, o alargamento das veias faz com que as pregas da válvula (cúspides ou folhetos) se separem. Quando a pessoa está em pé, o sangue é puxado para trás pela força da gravidade e seu fluxo não é interrompido porque as cúspides da válvula estão separadas. Assim, há um refluxo do sangue que rapidamente preenche as veias e faz com que as veias de paredes finas e contorcidas aumentem ainda mais.

Algumas das veias comunicantes, que normalmente permitem que o sangue flua apenas das veias superficiais para as veias profundas, também ficam mais largas. Devido ao alargamento, suas cúspides valvares também se separaram. Como consequência, o sangue retorna para as veias superficiais quando os músculos comprimem as veias profundas, causando uma distensão adicional das veias superficiais.

Muitas pessoas com varizes também têm aranhas vasculares, que são capilares dilatados.

Varizes da perna Imagem ST BARTHOLOMEW HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Fluxo sanguíneo nas varizes Imagem