A trombose venosa superficial é a inflamação e coagulação em uma veia superficial, geralmente nos braços ou nas pernas.

A pele sobre a veia se torna avermelhada, inchada e dolorida.

Os médicos examinam a área, mas exames geralmente não são necessários.

As pessoas podem precisar tomar analgésicos para aliviar a dor até que o distúrbio se resolva.

(Consulte também Considerações gerais sobre o sistema venoso).

A trombose venosa superficial afeta as veias superficiais (veias localizadas logo abaixo da pele) nas pernas, mas também pode afetar veias superficiais na virilha ou nos braços. A trombose venosa superficial nos braços normalmente decorre da presença de um cateter IV. A trombose venosa superficial nas pernas geralmente resulta de varizes. No entanto, a maioria das pessoas com varizes não desenvolve coágulos de sangue (trombose).

Mesmo uma pequena lesão pode causar a inflamação de uma veia varicosa (flebite). Ao contrário da trombose venosa profunda, que causa muito pouca inflamação, a trombose venosa superficial envolve uma reação inflamatória súbita (aguda) que faz com que o coágulo de sangue (trombo) se prenda firmemente à parede da veia, o que reduz a probabilidade de que ele se desprenda. Ao contrário das veias profundas, as veias superficiais não têm músculos que as rodeiam que podem comprimir e desalojar um coágulo de sangue. Por essas razões, na trombose venosa superficial, raramente ocorre o desprendimento de um trombo (embolia).

A flebite migratória ou tromboflebite migratória é a trombose venosa superficial que ocorre repetidamente em veias normais. Ela pode indicar uma doença grave subjacente, como câncer de um órgão interno. Quando a tromboflebite migratória e o câncer de um órgão interno aparecem simultaneamente, a doença denomina-se síndrome de Trousseau.

Sintomas de trombose venosa superficial Dor e inchaço aparecem rapidamente na área inflamada. A pele sobre a veia parece vermelha na pele clara e pode parecer arroxeada ou pode ser difícil de identificar na pele escura. A área fica quente e muito sensível. Como o sangue da veia está coagulado, ela se parece com um cordão duro sob a pele e não é mole como uma veia normal ou com varizes. A veia pode mostrar-se rígida ao longo de todo o seu comprimento.

Diagnóstico de trombose venosa superficial Avaliação médica Os médicos reconhecem a trombose venosa superficial pelo seu aspecto. Geralmente, não é necessário realizar exames. No entanto, se as pessoas tiverem uma trombose venosa superficial acima do joelho, que surgiu de forma súbita e não em uma área de varizes, os médicos fazem, frequentemente, uma ultrassonografia para verificar se existe um coágulo de sangue nas veias profundas.