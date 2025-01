Insuficiência venosa crônica e síndrome pós-trombótica

As artérias transportam o sangue com oxigênio e nutrientes do coração para o resto do corpo. As veias levam o sangue do resto do corpo de volta para o coração. O sangue retorna das pernas por meio de veias superficiais e profundas. A contração dos músculos da perna empurra o sangue pelas veias profundas. As válvulas das veias mantêm o sangue fluindo para cima no sentido do coração e impedem que o sangue flua no sentido retrogrado.

A insuficiência venosa crônica ocorre quando algo dilata as veias da perna e/ou danifica as válvulas nas veias. Essas alterações reduzem o fluxo sanguíneo nas veias e aumentam a pressão dentro delas. O aumento da pressão e o baixo fluxo de sangue causam retenção de líquido nas pernas e outros sintomas.

Válvulas de sentido único nas veias

A causa mais comum de insuficiência venosa crônica é

Coágulo de sangue anterior nas pernas (trombose venosa profunda)

Um coágulo de sangue pode causar insuficiência venosa crônica porque o tecido cicatricial do coágulo pode danificar as válvulas nas veias. Algumas pessoas podem, então, desenvolver síndrome pós-trombótica, que é a insuficiência venosa crônica com sintomas.

Outros fatores de risco para a insuficiência venosa crônica incluem

Lesão nas pernas

Envelhecimento

Obesidade

Ficar sentado ou em pé por longos períodos

Gravidez