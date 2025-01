As aranhas vasculares são veias pequenas e dilatadas que podem ser vistas sob a pele.

(Consulte também Considerações gerais sobre o sistema venoso).

Aparência de aranhas vasculares Veias em forma de aranha na perna As aranhas vasculares (também chamadas telangiectasia) são pequenas veias que se dilatam e ficam visíveis sob a pele. Fotografia cedida por cortesia do Dr. Robert S. Porter. Veias em forma de aranha no rosto As aranhas vasculares (também chamadas telangiectasia) são pequenas veias que se dilatam e ficam visíveis sob a pele. © Springer Science+Business Media Veias em forma de aranha na perna As aranhas vasculares (também chamadas telangiectasia) são pequenas veias que se dilatam e ficam visíveis sob a pele. Fotografia cedida por cortesia do Dr. Robert S. Porter. Veias em forma de aranha no rosto As aranhas vasculares (também chamadas telangiectasia) são pequenas veias que se dilatam e ficam visíveis sob a pele. © Springer Science+Business Media

Muitas pessoas têm aranhas vasculares, que são capilares dilatados. Os capilares são vasos minúsculos, com paredes extremamente finas, que funcionam como pontes entre as artérias (que levam o sangue que sai do coração) e as veias (que levam o sangue de volta ao coração).

As aranhas vasculares nas pernas podem ser causadas pela pressão do sangue nas varizes, mas pessoas sem varizes também podem ter aranhas vasculares. Quando pessoas sem varizes têm aranhas vasculares, geralmente se considera que a causa sejam fatores hormonais ainda não compreendidos. Uma causa hormonal explicaria porque elas aparecem com mais frequência em mulheres, sobretudo durante a gravidez.

As aranhas vasculares geralmente não causam sintomas, mas algumas pessoas podem sentir dor ou queimação. Os médicos reconhecem aranhas vasculares pelo seu aspecto. Não são necessários exames.