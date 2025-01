Considerações gerais sobre o sistema linfático

O sistema linfático é uma parte vital do sistema imunológico. Ele inclui órgãos como o timo, a medula óssea, o baço, as amígdalas, o apêndice e as placas de Peyer no intestino delgado, que produzem processam glóbulos brancos especializados que combatem a infecção e o câncer.

Assim como o sistema venoso, o sistema linfático transporta líquidos por todo o corpo. O sistema linfático consiste em

Vasos linfáticos de paredes finas

Linfonodos

Dois dutos coletores

Os vasos linfáticos, localizados por todo o corpo, são maiores do que os capilares (os menores vasos sanguíneos que conectam artérias e veias) e, em sua maioria, menores do que as menores veias. Quase todos os vasos linfáticos têm válvulas semelhantes às das veias, para que a linfa, que pode coagular, circule em sentido único (em direção ao coração). Os vasos linfáticos drenam o líquido, chamado de linfa, dos tecidos por todo o corpo e devolvem o líquido para o sistema venoso através de 2 dutos coletores.

A linfa começa como um líquido que se difundiu pelas paredes finíssimas dos capilares para o espaço entre as células. A maior parte do líquido é reabsorvida nos capilares e o restante é drenado para os vasos linfáticos que acabam por devolvê-lo para as veias. A linfa também contém muitas outras substâncias incluindo

Proteínas, minerais, nutrientes e outras substâncias que fornecem nutrientes aos tecidos

Células danificadas, células cancerosas e partículas estranhas (como bactérias e vírus) que podem ter penetrado no líquido tecidual

Os linfonodos são pequenos órgãos com formato de feijão que servem como centros de coleta para a linfa. Toda a linfa passa por linfonodos estrategicamente localizados, que filtram células lesionadas, células cancerosas e partículas estranhas, removendo-as da linfa. Os linfonodos também contêm glóbulos brancos especializados (por exemplo linfócitos e macrófagos) cuja função é envolver e destruir células danificadas, células cancerosas, organismos infecciosos e partículas estranhas. Assim, as principais funções do sistema linfático são eliminar do organismo as células danificadas e fornecer proteção contra a propagação de infecções e desenvolvimento de câncer. Alguns linfonodos são agrupadas sob a pele, principalmente no pescoço, nas axilas e na virilha. Outros linfonodos estão profundos no corpo, por exemplo, dentro do abdômen.

Os vasos linfáticos drenam para os canais coletores, que esvaziam seu conteúdo nas 2 veias subclávias, localizadas sob as clavículas. Essas veias unem-se para formar a veia cava superior, a grande veia que drena o sangue da parte superior do corpo até o coração.

Sistema linfático: Ajuda a proteger contra as infecções