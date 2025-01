Teste eletrofisiológico

O teste é feito no hospital. Depois de injetar um anestésico local, o médico introduz um cateter com eletrodos muito pequenos em sua ponta através de uma punção com agulha em uma veia na virilha, no braço ou no pescoço. O cateter é introduzido através dos vasos sanguíneos maiores até as câmaras cardíacas com o uso de fluoroscopia (um procedimento de radiografia contínua) para orientação. O cateter é usado para registrar o eletrocardiograma (ECG) dentro do coração e para identificar a localização exata das vias de condução elétrica.

Às vezes, durante o procedimento, é feita uma ablação por radiofrequência, que usa calor gerado pelas ondas de rádio para destruir quaisquer conexões elétricas anormais no coração e evitar que a pessoa tenha mais arritmias, sem a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo.

A crioablação é semelhante à ablação por radiofrequência, mas usa congelamento em vez de calor para destruir quaisquer conexões elétricas anormais.