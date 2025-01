Michigan Medicine at the University of Michigan

Michigan Medicine, University of Michigan;

O cateterismo venoso central pode ser usado para monitorar a pressão em veias grandes que levam o sangue de volta para o coração a partir da parte superior do corpo.

No cateterismo venoso central, um cateter é inserido em uma das grandes veias do pescoço, tórax superior, braço ou virilha. Esse procedimento é usado mais frequentemente para administração de líquidos, soluções ou medicamentos intravenosos, especialmente quando não for possível inserir um cateter em um braço ou uma veia da perna (cateter venoso periférico).

O cateterismo venoso central é, às vezes, usado para monitorar a pressão venosa central (pressão na veia cava superior, a veia de grande porte que devolve sangue ao coração a partir da parte superior do corpo). A pressão venosa central reflete a pressão no átrio direito quando ele está cheio de sangue. Essa medida ajuda os médicos a avaliarem se a pessoa está desidratada e o quão bem o coração está funcionando. Porém, essa técnica foi substituída em grande parte pelo cateterismo da artéria pulmonar.

Uma vez que os cateteres venosos centrais são maiores do que um cateter intravenoso (IV) regular, e as veias em que eles são colocados são mais profundas, os médicos geralmente injetam um anestésico local antes de realizar o procedimento. Eles também tomam precauções para prevenir a infecção, como cobrir a pessoa com campos cirúrgicos estéreis e usar avental e luvas estéreis.

Complicações sérias são raras. As complicações incluem inadvertidamente perfurar a artéria que normalmente corre ao lado das grandes veias, sangramento, infecção e, no caso de veias do peito, perfurar o pulmão e provocar um pneumotórax.