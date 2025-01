Biologia dos vasos sanguíneos

O sangue flui dos capilares para veias muito pequenas, denominadas vênulas e, depois, passa para as veias que o conduzem de volta ao coração. As veias têm paredes muito mais finas do que as artérias, em grande parte porque a pressão nas veias é muito mais baixa. As veias podem alargar-se (dilatar-se) à medida que aumenta a quantidade de líquido dentro delas. Algumas veias, especialmente as das pernas, têm válvulas para evitar que o sangue corra na direção contrária. Quando há um vazamento nessas válvulas, o refluxo de sangue pode fazer com que as veias se dilatem e fiquem alongadas e contorcidas (tortuosas). As veias dilatadas, tortuosas e próximas à superfície do corpo são chamadas varizes.