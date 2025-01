Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Manobras e medicamentos para desacelerar a frequência cardíaca ou restabelecer um ritmo normal

Às vezes, ablação por radiofrequência

Geralmente, os episódios de taquicardia paroxística supraventricular podem ser interrompidos por uma ou várias técnicas de estímulo do nervo vago para reduzir a frequência cardíaca. Normalmente, essas técnicas são dirigidas ou supervisionadas por um médico, embora as pessoas com arritmias frequentes aprendam a realizá-las sem supervisão. As técnicas incluem:

Fazer força, como se estivesse evacuando com dificuldade

Esfregar o pescoço logo abaixo do ângulo do maxilar (o que estimula uma área sensível da artéria carótida chamada seio carotídeo)

Mergulhar o rosto em uma tigela de água gelada

Essas técnicas são mais eficazes se efetuadas logo no início do episódio de arritmia. Os médicos podem ensinar as pessoas a fazer essas manobras, se necessário.

Se esses efeitos não surtirem efeito, se a arritmia causar sintomas graves ou se o episódio durar mais de 20 minutos, as pessoas devem buscar intervenção médica para interromper o episódio. Em geral, o médico pode interromper um episódio prontamente aplicando um medicamento por via intravenosa, em geral adenosina, verapamil ou diltiazem. Raramente, se os medicamentos não forem eficazes, a cardioversão (aplicação de uma descarga elétrica no coração) pode ser necessária.

Prevenir um episódio é mais difícil do que tratar um episódio. Quando os episódios são frequentes ou incômodos, a ablação por cateter é geralmente recomendada pelos médicos. Para esse procedimento, ondas de rádio, pulsos de laser, corrente elétrica de alta voltagem ou frio são administrados através de um cateter inserido no coração. Essa energia ou temperatura baixa destrói o tecido que inicia a taquicardia paroxística supraventricular.

Se a ablação por cateter não puder ser feita, praticamente qualquer medicamento antiarrítmico pode ser eficaz. Os medicamentos mais frequentemente utilizados são betabloqueadores, digoxina, diltiazem, verapamil, propafenona e flecainida (veja a tabela Alguns medicamentos usados no tratamento de arritmias).