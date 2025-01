O bloqueio de ramo é um bloqueio do sistema de condução elétrica que envolve a interrupção total ou parcial da condução dos impulsos elétricos pelos ramos direito ou esquerdo do feixe de His.

(Consulte também Considerações gerais sobre arritmias cardíacas e Considerações gerais sobre o bloqueio cardíaco.)

A corrente elétrica que controla a contração do músculo cardíaco começa no nó sinoatrial, flui através das câmaras superiores do coração (átrios) e, depois, passa para as câmaras inferiores (ventrículos) através de uma caixa de junção elétrica chamada de nó atrioventricular (nó AV). O nó AV está localizado na parte inferior da parede que separa os átrios, próximo aos ventrículos, e fornece a única conexão elétrica entre os átrios e os ventrículos. O feixe de His é um grupo de fibras que conduz os impulsos elétricos a partir do nó atrioventricular até as câmaras inferiores do coração (os ventrículos). O feixe de His divide-se em outros 2 ramos: O ramo esquerdo conduz os impulsos ao ventrículo esquerdo, e o ramo direito conduz os impulsos ao ventrículo direito. A condução pode ser bloqueada no ramo esquerdo ou no direito.

O ramo esquerdo se divide ainda em 2 ramos, chamados fascículos anterior e posterior. Se a condução através de um desses fascículos for bloqueada, o bloqueio é chamado hemibloqueio ou bloqueio fascicular.

A trajetória elétrica do coração

O bloqueio de ramo é geralmente assintomático. O bloqueio do ramo direito não é grave em si, e pode aparecer em pessoas aparentemente saudáveis. No entanto, pode ser indicativo de uma lesão significativa do coração motivada, por exemplo, por um ataque cardíaco anterior.

O bloqueio do ramo esquerdo tende a ser mais grave. Em idosos, é comum indicar doença da artéria coronária causada por aterosclerose.

O bloqueio de ramo pode ser detectado por eletrocardiograma (ECG). Cada tipo de bloqueio produz um padrão característico.

O bloqueio de ramo em si não requer tratamento, a menos que todos os ramos estejam bloqueados. No entanto, se o bloqueio foi causado por uma doença cardíaca subjacente, esse distúrbio pode exigir tratamento.