Às vezes implante de marcapasso artificial

O bloqueio atrioventricular de primeiro grau geralmente não requer tratamento.

Algumas pessoas com bloqueio atrioventricular de segundo grau precisam usar um marcapasso artificial. Quase todas as pessoas com bloqueio atrioventricular de terceiro grau precisam usar um marcapasso artificial.

Em caso de emergência, um marcapasso provisório pode ser utilizado até que seja possível um implante permanente. A maioria das pessoas precisa de um marcapasso artificial (veja a figura Manutenção dos batimentos: marcapassos artificiais) por toda a vida, embora o ritmo do coração possa ser restaurado se a causa do bloqueio atrioventricular for sanada – após a retirada do medicamento que causava o bloqueio atrioventricular, ou após a recuperação de um infarto do miocárdio, por exemplo.