Às vezes, medicamentos antiarrítmicos

Em raras ocasiões, quando esses batimentos atriais prematuros acontecem com frequência e causam palpitações insuportáveis, o tratamento é necessário. Os medicamentos antiarrítmicos são geralmente eficazes (veja a tabela Alguns medicamentos usados no tratamento de arritmias). Se a causa for identificada, ela é tratada.