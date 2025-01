Considerações gerais sobre aneurismas aórticos e dissecção aórtica

University of North Carolina School of Medicine

A aorta, que tem cerca de 2,5 cm de diâmetro, é a maior artéria do corpo. Ela recebe sangue rico em oxigênio do ventrículo esquerdo do coração e o distribui para todo o corpo, exceto para os pulmões (que recebem sangue do ventrículo direito). Logo após a sua saída do coração, a aorta se ramifica em artérias menores que transportam sangue para a cabeça e para os braços. Então, ela se curva para baixo e se ramifica em artérias menores adicionais ao longo de seu trajeto do ventrículo esquerdo até a parte inferior do abdômen, na parte superior do osso do quadril (pelve). Neste ponto, a aorta se ramifica nas duas artérias ilíacas, que fornecem sangue às pernas.

Os distúrbios da aorta incluem

Aneurismas: protuberâncias em áreas debilitadas das paredes da aorta

Dissecção: separação das camadas da parede da aorta

Esses distúrbios podem causar morte imediata, porém, geralmente demoram vários anos para se desenvolverem.

Os aneurismas também podem surgir em outras artérias do tronco, dos braços e das pernas (o que é conhecido como doenças periféricas), como as artérias atrás do joelho (artérias poplíteas) e as artérias principais das coxas (artérias femorais). Também podem surgir aneurismas nas artérias que irrigam a cabeça (artérias carótidas), nas artérias que irrigam o cérebro (artérias cerebrais) e nas artérias que irrigam o músculo cardíaco (artérias coronarianas).

A ruptura de um aneurisma no cérebro pode provocar hemorragia subaracnoide.

Aneurismas aórticos A pressão do sangue dentro da artéria faz com que qualquer região debilitada na parede da artéria forme uma protuberância com aparência de balão em seu exterior.

Se não for tratado, um aneurisma pode se romper, resultando em dor e sangramento interno grave o suficiente para causar choque e, às vezes, morte. Localização Os aneurismas podem se desenvolver em qualquer local ao longo da aorta. Três quartos dos aneurismas aórticos se desenvolvem no segmento da aorta que passa pelo abdômen (aorta abdominal) e os restantes ocorrem no segmento que passa pelo tórax (aorta torácica). Em idosos, é mais provável que os aneurismas surjam nos locais onde as artérias se ramificam (por exemplo, onde a aorta abdominal se ramifica nas artérias ilíacas) ou nas zonas de tensão (por exemplo, na artéria poplítea). Existem diferentes tipos de aneurismas. Alguns podem ser redondos (saculares) e outros, semelhantes a tubos (fusiformes). A maioria deles são fusiformes. Onde ocorrem os aneurismas aórticos? Causas A causa mais comum de aneurismas aórticos é Aterosclerose, que enfraquece a parede da aorta Causas menos comuns incluem Lesões na aorta, mais frequentemente devido a um acidente com veículo a motor

Doenças inflamatórias da aorta (aortite)

Distúrbios hereditários do tecido conjuntivo, tais como síndrome de Marfan

Algumas doenças infecciosas, como sífilis Em idosos, quase todos os aneurismas ocorrem em pessoas com aterosclerose. A hipertensão arterial, frequente em idosos, e o tabagismo aumentam o risco de formação de um aneurisma. Em pessoas com síndrome de Marfan, é mais provável que se desenvolva um aneurisma no primeiro segmento da aorta, quando ela emerge do coração (a aorta ascendente). Complicações As consequências dependem do tamanho da ruptura. Uma ruptura grande pode ser fatal rapidamente, já uma ruptura pequena (também denominada vazamento) pode causar sintomas de alerta que permitem que as pessoas procurem ajuda médica. É frequente a formação de um coágulo sanguíneo (trombo) no aneurisma, pois o fluxo sanguíneo em seu interior é lento. O coágulo pode se estender ao longo de toda a parede do aneurisma. Um coágulo sanguíneo pode se desprender (convertendo-se em um êmbolo), viajar pela corrente sanguínea e obstruir artérias. Aneurismas nas artérias poplíteas estão mais propensos a formarem êmbolos do que aneurismas em outras artérias. Ocasionalmente, forma-se um depósito gradual de cálcio na parede de um aneurisma, facilitando a sua observação em radiografias.