Ultrassonografia ou tomografia computadorizada (TC) do abdômen

A dor é uma indicação útil, mas muitas vezes não há dor até que o aneurisma esteja grande ou em vias de se romper. No entanto, muitas pessoas com aneurismas não têm sintomas e são diagnosticadas casualmente, quando um exame físico de rotina ou um procedimento de imagem (como uma radiografia, TC ou ultrassonografia) do abdômen é feito por outra razão.

Os médicos podem sentir uma massa pulsante no centro do abdômen. Com um estetoscópio colocado no centro do abdômen, os médicos podem ouvir um som sibilante (sopro) causado pela turbulência do sangue passando através do aneurisma. No entanto, em pessoas obesas, mesmo aneurismas grandes podem não ser detectados. Aneurismas de crescimento rápido que estão prestes a se romper comumente provocam dor ou sensibilidade quando pressionados durante um exame abdominal.

Em alguns casos, uma radiografia abdominal permite detectar um aneurisma que tenha depósitos de cálcio em sua parede, mas esse exame oferece pouca informação adicional. Outros exames diagnósticos são mais úteis para detectar aneurismas e determinar seu tamanho. Normalmente, uma ultrassonografia pode mostrar com precisão a dimensão de um aneurisma. Se for detectado um aneurisma, a ultrassonografia pode ser repetida em intervalos de alguns meses para determinar se o aneurisma está crescendo e, se for o caso, em que velocidade.

Uma TC abdominal, em especial se realizada após a injeção de um agente de contraste por via intravenosa, pode determinar o tamanho e a forma de um aneurisma da aorta abdominal com mais precisão do que uma ultrassonografia, mas expõe a pessoa a radiação. A ressonância magnética (RM) também é precisa, porém, ela pode não estar disponível tão rapidamente quanto uma ultrassonografia ou TC.

A ultrassonografia de triagem para aneurismas da aorta abdominal, mesmo em pessoas sem sintomas é, às vezes, recomendada para certas pessoas com mais de 65 anos, como homens que fumaram e que têm histórico familiar de aneurisma da aorta abdominal.