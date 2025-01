Pólipos no cólon e no reto

Remoção durante uma colonoscopia ou, às vezes, cirurgia

Os médicos geralmente recomendam a extração total dos pólipos do intestino grosso e do reto, devido à possibilidade de se tornarem cancerosos. Os médicos removem pólipos durante uma colonoscopia usando uma pinça de biópsia ou uma alça conectada ao bisturi elétrico (laço de polipectomia). Se o pólipo não puder ser removido durante a colonoscopia, talvez seja necessário realizar cirurgia abdominal.

Se um pólipo for canceroso, a necessidade de tratamento adicional depende da probabilidade da disseminação do câncer. O risco de disseminação é determinado pelo exame microscópico do pólipo extraído. Se o risco for baixo, não é necessário outro tratamento. Se o risco for alto, o segmento afetado do intestino grosso é extraído cirurgicamente e, em seguida, as partes seccionadas do intestino são reunidas e suturadas (consulte também Tratamento do câncer colorretal).

Quando um pólipo for removido em uma pessoa, o médico realiza uma colonoscopia para avaliar todo o intestino grosso e reto. Colonoscopias de acompanhamento são realizadas de acordo com intervalos diferentes dependendo de muitos fatores, inclusive o número, o tamanho e o tipo dos pólipos. Caso não seja possível realizar uma colonoscopia, uma radiografia com enema de bário ou uma colonografia por tomografia computadorizada (TC) pode ser realizada para visualizar o intestino grosso.