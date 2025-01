Exames preventivos para câncer colorretal

A colonografia por TC (colonoscopia virtual) gera imagens bi- e tridimensionais do cólon por uma técnica especial de TC. Nessa técnica, a pessoa ingere um agente de contraste e tem o cólon inflado com gás injetado através de um tubo inserido por via retal. A visualização das imagens tridimensionais em alta resolução simula, de certa forma, a aparência de colonoscopia convencional, justificando o nome.

A colonoscopia virtual pode ser uma opção para pessoas que não podem ou não querem realizar o procedimento convencional de colonoscopia, mas é menos precisa e altamente dependente de habilidade e experiência do radiologista. Esse exame não precisa de sedação, mas ainda exige um preparo intestinal meticuloso e a insuflação do cólon com aplicação de gás pode ser desconfortável. Ao contrário da colonoscopia convencional, amostras das lesões não podem ser removidas para biópsia durante o procedimento. Se um pólipo ou câncer for encontrado durante uma colonoscopia virtual, uma colonoscopia tradicional é necessária para remover o pólipo ou fazer uma biópsia do câncer. Uma colonoscopia virtual pode mostrar se o câncer se disseminou para fora do cólon aos linfonodos ou fígado, mas não é adequada para detectar pequenos pólipos no cólon.

Esse exame é realizado a cada cinco anos.