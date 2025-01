(câncer de intestino delgado)

Os tumores neuroendócrinos gastrointestinais (também denominados tumores carcinoides) podem se desenvolver nas células do epitélio glandular que revestem o intestino delgado. Os tumores neuroendócrinos gastrointestinais geralmente secretam hormônios que causam diarreia e rubor facial.

Alguns tumores neuroendócrinos gastrointestinais podem ser removidos cirurgicamente. Tumores que se espalharam podem ser controlados com medicamentos, como, por exemplo, octreotida ou everolimo, ou com um tratamento que engloba o uso de um análogo de somatostatina radioativo administrado por via intravenosa (um tratamento denominado terapia com radionuclídeos do receptor de peptídeo ou TRRP).

O linfoma (câncer do sistema linfático) pode surgir na porção média (jejuno) ou na porção inferior (íleo) do intestino delgado. O linfoma pode enrijecer ou alongar um segmento do intestino. Esse câncer é mais comum em portadores de doença celíaca sem tratamento. O tratamento depende do tipo de linfoma e pode incluir quimioterapia e radioterapia para ajudar a controlar os sintomas e, às vezes, prolongar o tempo de sobrevida.

O leiomiossarcoma (câncer das células do músculo liso) pode se desenvolver na parede do intestino delgado. A quimioterapia pode prolongar um pouco a sobrevida após a cirurgia de extração dos leiomiossarcomas.

O sarcoma de Kaposi é um tipo de câncer de pele que pode afetar os órgãos internos e ocasionalmente ocorre em pessoas com AIDS devido à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). O sarcoma de Kaposi pode ocorrer em qualquer local do trato digestivo, mas ele geralmente ocorre no estômago, intestino delgado ou no cólon. Esse tipo de câncer geralmente não causa sintomas no trato digestivo, porém é possível a ocorrência de hemorragia, diarreia e intussuscepção (um segmento do intestino desliza para dentro de outro, como se fosse um telescópio). O tratamento do sarcoma de Kaposi depende da localização do câncer, mas pode incluir cirurgia, quimioterapia e radioterapia.