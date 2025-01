Câncer de estômago

O linfoma é um câncer do sistema linfático. Pode se desenvolver dentro do estômago. Acredita-se que a infecção por Helicobacter pylori, que é uma das causas de úlceras gástricas, afeta de alguma maneira o surgimento de alguns linfomas gástricos. Algumas pessoas com linfoma gástrico que estão com uma infecção por H. pylori ativa são tratadas com antibióticos, enquanto outras recebem radioterapia. Cirurgia e quimioterapia são utilizadas com menos frequência. O linfoma gástrico responde melhor ao tratamento que o adenocarcinoma. Com esses tratamentos, é possível prolongar a sobrevida e até obter a cura.

O leiomiossarcoma (câncer das células do músculo liso) pode aparecer na parede do estômago. Ele também é chamado de tumor de células fusiformes. A cirurgia é o tratamento mais indicado. Se o câncer já tiver se disseminado (por metástase) para outras partes do corpo no momento do diagnóstico do leiomiossarcoma, a quimioterapia pode conseguir apenas um leve prolongamento da sobrevida. O medicamento quimioterápico imatinibe tem sido eficaz no tratamento de leiomiossarcomas que não podem ser tratados cirurgicamente.

Tumores estromais gastrointestinais (GISTs) podem surgir no estômago. Esses tumores são removidos cirurgicamente ou são tratados com medicamentos quimioterápicos (consulte Tratamento dos GISTs).