Avaliação médica

Sigmoidoscopia ou colonoscopia

Biópsia

Para diagnosticar o câncer de ânus, o médico inspeciona primeiro a pele ao redor do ânus à procura de anomalias. Com a mão enluvada, o médico sente o ânus e o reto inferior, para verificar se há porções do revestimento com textura diferente das zonas vizinhas. Um sigmoidoscópio flexível (um tubo de visualização curto que tem uma câmera instalada na extremidade) é utilizado para avaliar o ânus e o reto. Um anuscópio (um pequeno tubo rígido equipado com uma luz) pode ser inserido por alguns metros até o ânus para auxiliar na avaliação.

Em seguida, o médico coleta uma amostra de tecido de uma zona anormal e examina-a ao microscópio (chamada biópsia).

Uma vez que o câncer de ânus tenha sido diagnosticado, outros exames de imagem, tais como tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM), são feitos para determinar se o câncer se espalhou (metástase).

Caso a pessoa esteja tendo hemorragia, é possível que o médico realize uma colonoscopia para tentar identificar a presença de câncer de cólon coexistente. Todo o intestino grosso é examinado durante uma colonoscopia. Uma colonoscopia pode ser realizada mesmo em pessoas com hemorroidas evidentes (veias torcidas localizadas na parede do reto e do ânus), que podem causar hemorragia.