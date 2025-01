Câncer colorretal

Cirurgia

Às vezes, quimioterapia, radioterapia ou ambas

Na maioria dos casos de câncer de cólon, o segmento canceroso do intestino é extraído cirurgicamente, juntamente com os gânglios linfáticos próximos, sendo depois suturadas as duas extremidades livres do intestino. Caso o câncer tenha penetrado a parede do intestino grosso e tenha se disseminado a um número muito limitado de gânglios linfáticos próximos, a quimioterapia pós-remoção cirúrgica de todo câncer visível pode aumentar o tempo de sobrevida, apesar de os efeitos desses tratamentos serem frequentemente modestos.

No caso de câncer de reto, o tipo de cirurgia depende da distância entre o câncer e o ânus e da profundidade com que o câncer penetrou a parede retal. A remoção total do reto e do ânus significa que a pessoa precisará de uma colostomia permanente. Uma colostomia é uma abertura criada cirurgicamente entre o intestino grosso e a parede abdominal. O conteúdo do intestino grosso é evacuado pela parede abdominal para uma bolsa de colostomia. Se o médico conseguir deixar uma parte do reto e o ânus ficar intacto, a colostomia possivelmente será temporária. Após esses tecidos terem tido tempo para cicatrizar (o que demora vários meses) outra cirurgia pode ser realizada para reunir o coto retal ao final do intestino grosso e a colostomia pode ser fechada.

Entendendo a colostomia

Quando o câncer retal tiver invadido a parede retal e se disseminado a um número muito limitado de gânglios linfáticos próximos, a administração de quimioterapia e radioterapia (consulte Terapia combinada contra o câncer) após a extração cirúrgica de todo o câncer visível pode aumentar a sobrevida.

Quando o câncer já se disseminou aos gânglios linfáticos distantes do cólon ou do reto, até o revestimento da cavidade abdominal ou a outros órgãos, a cura do câncer não é possível apenas pela cirurgia. Entretanto, a cirurgia é realizada, ocasionalmente, para aliviar obstruções intestinais e aliviar os sintomas. Quimioterapia associada a um único medicamento ou a uma combinação de medicamentos é eficaz para reduzir o câncer e prolongar a vida por vários meses. O médico geralmente discute os cuidados terminais com a pessoa, a família e outros profissionais da área de saúde (consulte Opções de tratamento no fim da vida).

Estágios do câncer de cólon

Caso o câncer tenha se disseminado (passado por metástase) apenas para o fígado, às vezes os médicos removem os tumores cirurgicamente. Alternativamente, o médico pode aplicar medicamentos quimioterápicos ou marcadores radioativos diretamente na artéria que fornece sangue ao fígado. Uma pequena bomba, cirurgicamente instalada sob a pele, ou uma bomba externa presa a um cinto permite à pessoa deslocar-se livremente durante o tratamento. Esse tratamento pode proporcionar mais vantagens do que a quimioterapia habitual, embora estudos mais completos sejam necessários. A ablação por radiofrequência, que utiliza uma corrente elétrica alternada (CA) de alta frequência para aquecer e destruir tecido, é uma terapia alternativa para pacientes selecionados que apresentam tumores hepáticos. Além disso, a radioterapia direcionada a tumores pode ser usada como tratamento paliativo (para ajudar a aliviar os sintomas sem necessariamente tentar alcançar a cura).

Se o câncer obstruir o cólon em uma pessoa que não consegue tolerar cirurgia devido à saúde debilitada, o médico pode tentar outros métodos para aliviar os sintomas. Uma modalidade de tratamento envolve a redução do tumor por meio de uma sonda que aplica uma corrente elétrica (eletrocauterização) ou, às vezes, com um laser. Alternativamente, o médico pode utilizar um tubo expansível de malha metálica (stent) para manter aberta a área obstruída. Todos estes tratamentos podem ser feitos por meio de colonoscópio. Embora alívios provisórios possam ser sentidos, esses tratamentos não aumentam a sobrevida.