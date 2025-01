Os médicos não sabem ao certo o que causa a sensação de nó na garganta. A sensação pode envolver maior tensão muscular na garganta ou logo abaixo dela, ou pode ser também decorrente de refluxo gastroesofágico. A sensação às vezes aparece quando as pessoas vivenciam certas emoções, como tristeza ou orgulho, mas é geralmente independente de tais sentimentos.

A sensação de nó na garganta não é perigosa e não causa complicações. Porém, certos distúrbios mais sérios que afetam o esôfago podem ser, às vezes, confundidos com a sensação de nó na garganta. Esses distúrbios incluem esofagite eosinofílica, membranas esofágicas superiores, espasmo esofágico, doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), distúrbios musculares tais como miastenia grave, distrofia miotônica ou miosite autoimune, bem como tumores no pescoço ou na parte superior do tórax. Tais distúrbios normalmente afetam a deglutição e/ou causam outros sintomas, além da sensação de nódulo.