A incontinência fecal pode ocorrer de forma breve, durante episódios de diarreia ou quando fezes endurecidas ficam alojadas no reto (compactação fecal).

Pessoas que apresentam defeitos congênitos, lesões no ânus ou na medula espinhal, prolapso retal (protrusão do revestimento retal através do ânus), demência, danos neurológicos causados por diabetes, tumores do ânus ou lesões pélvicas durante o parto podem desenvolver incontinência fecal persistente.