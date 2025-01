A flatulência resulta dos gases hidrogênio, metano e dióxido de carbono produzidos pelas bactérias normalmente presentes no intestino grosso. Essas bactérias sempre produzem gases, mas pode ocorrer a produção de excesso de gases quando:

a pessoa consome alguns tipos de alimentos;

o trato digestivo não consegue absorver alimentos adequadamente (síndromes da má absorção).

Os alimentos que elevam a produção de gases incluem todo carboidrato de difícil digestão (por exemplo, fibras alimentares, como as presentes em leguminosas e repolho cozidos), alguns tipos de açúcar (por exemplo, frutose), alimentos contendo lactose (por exemplo, leite) ou álcoois de açúcar (por exemplo, sorbitol) e gorduras. Por exemplo, alguns tipos de carboidratos, chamados oligossacarídeos fermentáveis, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis são coletivamente chamados FODMAPs. Os FODMAPs são mal absorvidos e rapidamente fermentados por bactérias no intestino, o que dá origem ao aumento dos gases e ao desconforto. O sorbitol, um tipo de adoçante artificial usado em alguns alimentos, medicamentos e gomas de mascar, e frutose, um tipo de açúcar encontrado em frutas, frutos silvestres e algumas plantas, podem aumentar a produção de gases. Muitas pessoas não conseguem digerir um tipo de açúcar denominado lactose (um quadro clínico denominado intolerância à lactose), que é encontrado no leite e em outros laticínios. Praticamente todas as pessoas que consomem grandes quantidades de legumes ou frutas desenvolvem certo grau de flatulência.

As síndromes da má absorção podem aumentar a produção de gases. As pessoas com deficiência de carboidratos (deficiências das enzimas que fragmentam certos açúcares), como as que têm deficiência de lactase, tendem a produzir grandes quantidades de gases quando ingerem alimentos que contêm esses açúcares. Outras síndromes de má absorção como, por exemplo, o espru tropical, a doença celíaca e a insuficiência pancreática também podem levar à produção de grandes quantidades de gases.

Entretanto, algumas pessoas podem apenas ter mais bactérias ou bactérias diferentes em seu trato digestivo, ou podem ter um distúrbio de motilidade (movimento) dos músculos em seu trato digestivo. Essas variações podem responder pelas diferenças na produção de gases. As pessoas podem registrar sua frequência de flatulência em um diário antes de serem avaliadas por um médico.