Dor torácica ou nas costas

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

A dor no meio do tórax ou na parte superior das costas pode resultar de distúrbios do esôfago ou do coração ou da aorta. Os sintomas podem ser similares. A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), causada pelo vazamento de ácido gástrico para o esôfago, pode causar uma sensação de queimação ou constrição sob o esterno, o que pode se assemelhar à dor causada por uma doença cardíaca. Espasmos do esôfago e outros distúrbios do músculo esofágico podem causar uma forte sensação de constrição, também semelhante à dor causada por doença cardíaca.

Alguns sintomas são mais sugestivos de um distúrbio esofágico. Dor grave que ocorre subitamente após vomitar ou após um procedimento envolvendo o esôfago sugere uma ruptura do esôfago, embora isso seja raro. A pirose é uma sensação de queimação causada pela DRGE que surge no tórax e, às vezes, no pescoço e na garganta, geralmente após as refeições ou ao se deitar. A pirose está entre os sintomas digestivos mais comuns nos Estados Unidos. A dificuldade em engolir e o desconforto que ocorre apenas ao engolir também sugerem um distúrbio esofágico. O desconforto torácico, que ocorre rotineiramente com esforços e melhora após um breve repouso, sugere um problema cardíaco. Entretanto, como os sintomas frequentemente se sobrepõem, e como a doença cardíaca é particularmente perigosa, os médicos geralmente fazem uma radiografia torácica, um eletrocardiograma (ECG) e, às vezes, um teste de esforço cardíaco, antes de fazer exames para identificar uma doença esofágica.