Embora para a maioria das pessoas a deglutição seja algo natural, trata-se na verdade de um processo realmente complicado. Para que a deglutição ocorra normalmente, o cérebro deve coordenar de forma inconsciente a atividade de vários pequenos músculos da garganta e do esôfago. Esses músculos devem se contrair, com força suficiente e na sequência apropriada, para empurrar os alimentos da boca para o fundo da garganta e, então, para o esôfago. A parte superior do esôfago precisa relaxar para permitir que os alimentos entrem no esôfago. Finalmente, a parte inferior do esôfago deve se relaxar para permitir que os alimentos entrem no estômago. Assim, a dificuldade em engolir pode resultar do seguinte:

Distúrbios do cérebro ou do sistema nervoso

Distúrbios dos músculos em geral

Distúrbios do esôfago (um bloqueio físico ou um distúrbio de motilidade [movimento])

Distúrbios do cérebro e do sistema nervoso que causam dificuldades para engolir incluem acidente vascular cerebral, doença de Parkinson, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica (ELA). As pessoas com esses distúrbios normalmente têm outros sintomas, além da dificuldade em engolir. Muitas pessoas já foram diagnosticadas com esses distúrbios.

Distúrbios gerais musculares que causam dificuldade em engolir incluem miastenia grave, dermatomiosite e distrofia muscular.

Um bloqueio físico do esôfago pode ser causado por câncer de esôfago, anéis ou membranas de tecido por dentro do esôfago, bem como de cicatrizes no esôfago devido à presença de refluxo gastroesofágico crônico ou da ingestão de um líquido cáustico. A esofagite eosinofílica (inflamação do esôfago causada por um número maior do que o normal de eosinófilos, um tipo específico de glóbulo branco) causa disfagia devido ao estreitamento (estenose) do esôfago. Às vezes, o esôfago é comprimido por um órgão ou estrutura próxima, como uma glândula tireoide expandida, uma saliência na grande artéria do tórax (aneurisma aórtico) ou um tumor no meio do tórax.

Os distúrbios de motilidade esofágica incluem acalasia (em que as contrações rítmicas do esôfago são amplamente reduzidas e o músculo esofágico não se relaxa o bastante para permitir a entrada de alimentos no estômago) e espasmos esofágicos. A esclerose sistêmica (esclerodermia) também pode causar um distúrbio de motilidade.