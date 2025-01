Considerações gerais sobre pancreatite

A pancreatite é a inflamação do pâncreas.

O pâncreas é um órgão em forma de folha de aproximadamente 13 centímetros de comprimento. Ele está rodeado pela parte inferior do estômago e pela primeira parte do intestino delgado (duodeno).

Localizando o pâncreas

O pâncreas possui três funções principais:

Secretar líquidos contendo enzimas digestivas no duodeno, onde eles se misturam com alimentos

Secretar os hormônios insulina e glucagon, que ajudam a regular os níveis de glicose na corrente sanguínea

Secretar no duodeno a grande quantidade de bicarbonato de sódio (o produto químico presente no fermento) necessária para neutralizar o ácido produzido pelo estômago

A inflamação do pâncreas pode ser causada por cálculos biliares, bebidas alcoólicas, vários tipos de medicamentos, algumas infecções virais e outras causas menos frequentes.

A pancreatite normalmente se desenvolve rapidamente e se resolve depois de alguns dias, mas pode durar algumas semanas. Isso é denominado pancreatite aguda. No entanto, em alguns casos, a inflamação persiste e lentamente aniquila a função pancreática. Esse quadro clínico é denominado pancreatite crônica.

A pancreatite com frequência causa dor grave na parte superior do abdômen, que costuma ser acompanhada por náusea e vômitos. A pancreatite pode causar danos permanentes no pâncreas.

Pessoas com pancreatite aguda normalmente precisam ser hospitalizadas por algum tempo e podem precisar de hidratação intensiva pela veia (por via intravenosa) até que elas se sintam melhor e não sintam mais dor.

Pessoas com pancreatite crônica às vezes precisam tomar cápsulas de extratos de enzimas pancreáticas junto às refeições para ajudar a aliviar a dor e melhorar a digestão.