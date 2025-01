Supercrescimento bacteriano no intestino delgado (SCBID)

Avaliação médica dos sintomas

Testes respiratórios

Cultura do líquido intestinal

Exames de diagnóstico por imagem

O médico faz o diagnóstico do supercrescimento bacteriano no intestino delgado tomando por base os sintomas característicos, sobretudo em pessoas que realizaram determinados tipos de cirurgia ou têm determinados distúrbios.

É possível que o médico colete uma amostra de líquido usando um tubo flexível inserido no intestino delgado durante um procedimento denominado endoscopia. O médico envia o líquido para cultura, para determinar o tipo e quantidade de bactérias presentes

ou ele pode vir a fazer um teste respiratório. Hidrogênio e metano são produzidos quando as bactérias no intestino decompõem alguns tipos de açúcar. O médico realiza um teste respiratório para ajudar a determinar o quanto de hidrogênio ou metano a pessoa exala através da respiração. Depois de beber um líquido contendo um determinado tipo de açúcar (glicose ou lactulose) misturado com água, a pessoa exala para dentro de um saco coletor de uma em uma hora, por um período de quatro horas. As bolsas são então analisadas. Se a quantidade de hidrogênio ou metano na respiração apresentar um aumento significativo após a pessoa ter consumido qualquer um dos líquidos, então ela tem supercrescimento bacteriano no intestino delgado.

Às vezes, a pessoa tem anomalias das estruturas internas que a tornam suscetível ao supercrescimento de bactérias. Para identificar essas anomalias, o médico tira radiografias do estômago e do intestino delgado após a pessoa ingerir um líquido que aparece na radiografia (um procedimento denominado série gastrointestinal [GI] superior).