Nutrição parenteral total (NPT)

Às vezes, medicamentos antidiarreicos, suplementos nutricionais e inibidores da bomba de prótons

Imediatamente após a cirurgia, quando a diarreia geralmente é grave, o médico administra hidratação por via intravenosa para repor as perdas de líquidos e eletrólitos e, geralmente, também administra nutrição intravenosa. Essa nutrição, chamada nutrição parenteral total (NPT), contém todos os nutrientes necessários, incluindo proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais. À medida que a pessoa se recupera e sua produção de fezes diminui, ela passa a receber líquidos pela boca lentamente.

As pessoas submetidas à remoção de grande parte do intestino delgado (aquelas com menos de um metro do intestino delgado remanescente) e aquelas que continuam a sofrer perdas excessivas de líquidos e outros nutrientes precisam receber NPT indefinidamente. Outras pessoas chegam a tolerar alimentos pela boca. A dieta recomendada normalmente tem mais gorduras e proteínas do que carboidratos. Refeições pequenas e frequentes são melhores do que poucas refeições grandes.

É possível que pessoas com mais de um ano de idade que precisam de NPT venham a receber injeções de um medicamento denominado teduglutida. Esse medicamento pode ajudar a reduzir a quantidade de NPT de que a pessoa precisa.

Pessoas que têm diarreia após as refeições devem tomar medicamentos contra diarreia, como loperamida, uma hora antes de comer. Colestiramina pode ser ingerida com as refeições para reduzir a diarreia causada pela má absorção de ácido biliar.

A maioria das pessoas deve tomar complementos vitamínicos, cálcio e magnésio.

Como as pessoas com síndrome do intestino curto geralmente têm excesso de ácido gástrico, a maioria delas também tomam antiácidos, tais como inibidores da bomba de prótons.

Algumas pessoas precisam de injeções mensais de vitamina B12.

O transplante do intestino delgado é uma alternativa para pessoas que não se adaptam ao seu intestino curto e não conseguem tolerar NPT por um longo prazo.