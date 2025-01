A intolerância à lactose é a incapacidade de digerir o açúcar lactose devido a uma deficiência da enzima digestiva lactase, provocando diarreia e cólicas abdominais.

A intolerância à lactose é causada pela falta da enzima lactase.

Os sintomas em crianças incluem diarreia e baixo ganho de peso, enquanto os sintomas em adultos incluem distensão abdominal e cólicas, diarreia, flatulência e náusea.

O diagnóstico é baseado no reconhecimento de que os sintomas ocorrem após uma pessoa consumir laticínios e pode ser confirmado pelo teste respiratório do hidrogênio expirado.

O tratamento envolve tomar suplementos da enzima lactase e evitar lactose, presente principalmente em laticínios.

A lactose, o açúcar predominante presente no leite e laticínios, é decomposta pela enzima lactase, produzida por células do revestimento interno do intestino delgado. A lactase decompõe a lactose, um açúcar complexo, em seus dois compostos: glicose e galactose. Posteriormente, esses açúcares simples são absorvidos pela parede intestinal e entram na corrente sanguínea. Sem não houver lactase, a lactose não pode ser digerida nem absorvida. A elevada concentração de lactose resultante drena líquido para o intestino delgado, provocando diarreia líquida. Em seguida, a lactose chega ao intestino grosso, onde é fermentada por bactérias, produzindo gases que causam flatulência, distensão e cólicas abdominais.

A alergia a leite de vaca é diferente da intolerância à lactose. Em comparação à intolerância à lactose, a pessoa com alergia a leite de vaca consegue digerir leite adequadamente, mas as proteínas do leite de vaca acionam uma resposta do sistema imunológico (consulte Considerações gerais sobre reações alérgicas). A alergia a leite de vaca normalmente afeta crianças.

Você sabia que...

Causas da intolerância à lactose Os níveis de lactase são altos em bebês, o que os permite digerir o leite. Porém, na maioria dos grupos étnicos (80% das pessoas da raça negra e das pessoas hispânicas, mais de 90% das pessoas asiáticas), os níveis de lactase diminuem após o desmame. Esses níveis reduzidos significam que crianças mais velhas e adultos nesses grupos étnicos são incapazes de digerir muita lactose. Porém, 80% a 85% das pessoas brancas de origem norte-europeia produzem lactase por toda a vida e conseguem digerir leite e laticínios na idade adulta. Portanto, considerando a composição étnica da população dos Estados Unidos, é provável que entre 30 milhões e 50 milhões de pessoas sejam intolerantes à lactose no país. É interessante o fato de que essa “intolerância” é, na verdade, o estado normal para mais de 75% da população mundial. A intolerância à lactose temporária pode se desenvolver quando um distúrbio, como uma infecção intestinal (consulte Considerações gerais sobre a gastroenterite), danifica o revestimento do intestino delgado. Assim que a pessoa se recupera desses distúrbios, ela consegue digerir lactose novamente. Também podem ocorrer intolerâncias a outros açúcares, mas são relativamente raras. Por exemplo, a falta da enzima sucrase impede que o açúcar sacarose seja decomposto e absorvido pela corrente sanguínea, assim como a falta das enzimas maltase e isomaltase impede que o açúcar maltose seja decomposto e absorvido pela corrente sanguínea.

Sintomas da intolerância à lactose A pessoa com intolerância à lactose geralmente não consegue tolerar leite ou laticínios, já que esses produtos contêm lactose. Os adultos normalmente desenvolvem sintomas apenas após consumirem mais de 250 a 375 mililitros de leite. Algumas pessoas identificam precocemente que leite e laticínios causam problemas gastrointestinais e, consciente ou inconscientemente, evitam tais alimentos. Uma criança que não tolera lactose tem diarreia e pode não ganhar peso enquanto o leite fizer parte de sua alimentação. Um adulto pode ter distensão e cólicas abdominais, diarreia líquida, flatulência, náusea, ruídos intestinais tipo bolhas ou roncos (borborigmo) e necessidade urgente de defecar entre trinta minutos e duas horas depois de ingerir alimentos contendo lactose. Em determinadas pessoas, a diarreia intensa pode impedir a absorção adequada dos nutrientes, pois eles são eliminados do corpo com muita rapidez. No entanto, os sintomas que resultam da intolerância à lactose tendem a ser leves. Por outro lado, os sintomas que resultam de má absorção em quadros clínicos como a doença celíaca, o espru tropical e infecções do intestino são mais graves. Alergia a leite de vaca Crianças com alergia a leite de vaca também desenvolvem sintomas depois de consumirem leite de vaca ou laticínios à base de leite de vaca. Entretanto, esses sintomas se assemelham a outras reações alérgicas, como coceira, eritema e/ou sibilos. Às vezes, as crianças têm sintomas no trato digestivo, como vômito, dor abdominal e, raramente, diarreia. A alergia a leite de vaca é rara em adultos e pode causar vômito e sintomas de refluxo esofágico.

Diagnóstico da intolerância à lactose Avaliação médica dos sintomas que ocorrem após o consumo de lactose

Às vezes, teste respiratório do hidrogênio expirado O médico suspeita de intolerância à lactose quando a pessoa apresenta sintomas depois de consumir laticínios. O diagnóstico confirma-se em um período de três a quatro semanas se os sintomas desaparecerem com uma dieta sem laticínios e se os sintomas retornarem posteriormente quando a pessoa consumir laticínios. Exames específicos raramente são necessários, mas, em algumas pessoas, o médico confirma o diagnóstico por meio de um teste respiratório. O teste respiratório do hidrogênio expirado (também chamado de teste respiratório de intolerância à lactose) é um exame com quatro horas de duração. Para este exame, a pessoa consome uma quantidade pequena e calculada de lactose. O médico mede a quantidade de gás hidrogênio na respiração da pessoa antes e depois que ela consumiu lactose, em intervalos de uma hora. O hidrogênio é medido porque as bactérias intestinais produzem hidrogênio ao digerir a lactose não absorvida. Se a quantidade de hidrogênio na respiração apresentar um aumento significativo após a pessoa ter consumido lactose, então ela é intolerante à lactose. O exame de tolerância à lactose é um tipo de exame alternativo menos sensível que é raramente realizado nos dias de hoje. Depois que a pessoa tiver consumido uma quantidade calculada de lactose, o médico monitora seus sintomas e mede seus níveis de açúcar (glicose) no sangue várias vezes. A pessoa que consegue digerir lactose não desenvolve sintomas e seu nível de açúcar no sangue sobe. A pessoa que não consegue digerir lactose desenvolve diarreia, distensão abdominal e desconforto em 20 a 30 minutos e seu nível de açúcar no sangue não aumenta.