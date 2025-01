Biópsia

Exames de sangue

O médico considera o diagnóstico de espru tropical em uma pessoa com anemia e sintomas de má absorção que vive ou esteve recentemente em uma das regiões onde essa doença ocorre frequentemente.

O médico confirma o diagnóstico retirando tecido (biópsia) do intestino delgado usando um endoscópio (um tubo flexível para visualização equipado com uma fonte de luz e uma câmera no qual um pequeno cortador pode ser inserido) e examinando o tecido em um microscópio. O médico pode identificar algumas alterações características no intestino delgado da pessoa.

Uma amostra de fezes normalmente é analisada para descartar a possibilidade de parasitas ou bactérias serem a causa.

Exames de sangue são realizados para ajudar a determinar se a pessoa está subnutrida.