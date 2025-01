Biópsia

Um médico pode diagnosticar a doença de Whipple ao identificar bactérias no intestino delgado.

Para identificar a bactéria, o médico geralmente retira tecido (biópsia) do intestino delgado por meio de um endoscópio (um tubo flexível para visualização equipado com uma fonte de luz e uma câmera no qual um pequeno cortador pode ser inserido) ou remove tecido de um linfonodo aumentado. O tecido é, então, examinado em um microscópio.