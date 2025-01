Dieta sem glúten

Suplementos vitamínicos e minerais

A pessoa com doença celíaca precisa eliminar totalmente o glúten de sua dieta, pois mesmo pequenas quantidades podem provocar sintomas. A resposta a uma dieta sem glúten normalmente é rápida, e os sintomas desaparecem em uma a duas semanas. Assim que a pessoa passa a evitar glúten, tanto a superfície ciliada do intestino delgado como sua função absorvente voltam ao normal. O glúten é utilizado de forma tão generalizada em produtos alimentícios que a pessoa com doença celíaca precisa de listas detalhadas de todos os alimentos que deve evitar, bem como de aconselhamento nutricional. O glúten está presente, por exemplo, em molhos, sopas, sorvetes e salsichas industrializados. O médico recomenda que a pessoa consulte um nutricionista e participe de um grupo de apoio a pacientes com doença celíaca.

O médico dá suplementos para a maioria das pessoas com doença celíaca para repor vitaminas (por exemplo, ácido fólico) e minerais (por exemplo, ferro). Outra biópsia é realizada três a seis meses após o início de uma dieta sem glúten. Às vezes, crianças que estão gravemente doentes no momento do diagnóstico necessitam de um período de alimentação intravenosa antes de iniciarem uma dieta sem glúten.

Algumas pessoas continuam a apresentar sintomas mesmo quando o glúten é evitado. Nesses casos, significa que o diagnóstico está incorreto ou que a doença já progrediu para um quadro clínico chamado doença celíaca refratária. Nessa doença, o tratamento com corticosteroides, como prednisona, pode ajudar.