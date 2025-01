Considerações gerais sobre a má absorção

Uma avaliação médica do histórico e dos sintomas da pessoa

Exames para confirmar o diagnóstico (como exames de sangue e fezes)

Exames para diagnosticar a causa (como biópsia e exame diagnóstico por imagem)

O médico suspeita que há má absorção presente quando a pessoa tem diarreia crônica, perda de peso e anemia, além de outros sinais de deficiências nutricionais. A má absorção é menos óbvia e geralmente mais difícil de reconhecer em idosos do que em crianças.

Exames de laboratório podem ajudar a confirmar o diagnóstico:

Exames para medir a quantidade de gordura nas fezes

Exame visual das fezes

Exames de sangue

O exame de fezes que mede diretamente a quantidade de gordura nas fezes coletadas ao longo de três dias é o mais confiável para o diagnóstico de má absorção de gordura, que está presente em quase todos os distúrbios de má absorção. Um resultado com mais de sete gramas de gordura nas fezes diárias é sinal de má absorção. Também estão disponíveis alguns outros exames que medem a gordura nas fezes, mas que não exigem três dias de coleta de amostras.

As amostras de fezes são examinadas a olho nu ou através de um microscópico. Fragmentos de alimentos por digerir indicam que o alimento passa muito rapidamente pelo intestino. Em uma pessoa com icterícia, as fezes com excesso de gordura indicam uma diminuição na produção ou na secreção de bile. Às vezes, parasitas ou seus ovos são visíveis ao microscópio, sugerindo que a má absorção é causada por uma infecção parasitária.

Exames de sangue e outras análises laboratoriais podem ser realizados para detectar má absorção de outras substâncias específicas, como a lactose ou a vitamina B12.

Assim que o médico confirmar que a pessoa apresenta distúrbio de má absorção, exames são realizados para diagnosticar a causa:

Biópsia

Exames de diagnóstico por imagem

Exames da função pancreática

Uma biópsia pode ser necessária para detectar anormalidades no revestimento do intestino delgado. O tecido é extraído com um endoscópio (tubo flexível para visualização equipado com uma fonte de luz e uma câmara em que uma pequena pinça pode ser inserida) introduzido pela boca até o intestino delgado.

É possível que sejam realizados exames de imagem, tais como o exame de cápsula endoscópica, a tomografia computadorizada ou radiografias com bário.

Se o médico considerar que a causa da má absorção pode ser a produção insuficiente de enzimas digestivas no pâncreas, são realizados exames de função pancreática. No entanto, alguns desses exames são complexos, requerem muito tempo e são invasivos. Em um dos exames, é introduzido um tubo pela boca que é guiado até o intestino delgado, onde os sucos gástricos que contêm as secreções pancreáticas podem ser coletados e medidos. Em outro exame, a pessoa ingere uma substância que necessita de enzimas pancreáticas para a sua digestão. Os produtos da digestão são, então, medidos na urina. Recentemente, os médicos estão realizando exames mais simples e fáceis para medir os níveis de certas enzimas pancreáticas nas fezes.

Outros exames diagnósticos (incluindo cultura de bactérias digestivas, determinados exames de sangue ou testes respiratórios) também podem ser realizados.