Introdução à gastrite e úlcera péptica

University of Wisconsin School of Medicine and Public Health

A gastrite e a úlcera péptica envolvem lesões no revestimento gástrico ou duodenal (o primeiro segmento do intestino delgado). Esses distúrbios são geralmente causados por

Ácido gástrico (ácido clorídrico)

Enzimas digestivas (especialmente pepsina)

Infecção por Helicobacter pylori

Uso de determinados medicamentos, tais como aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

O tabagismo é um fator de risco para o desenvolvimento de úlceras (feridas no revestimento do estômago) e suas complicações. Além disso, o tabagismo prejudica a cicatrização da úlcera e aumenta o risco de que as úlceras retornem. O risco aumenta de acordo com o número de cigarros fumados por dia.

Na síndrome de Zollinger-Ellison, um tumor raro que geralmente ocorre no duodeno, pâncreas ou estruturas adjacentes produz um hormônio chamado gastrina, que faz com que o estômago produza ácido em excesso.

Normalmente, o revestimento do estômago é protegido por determinados mecanismos de defesa. As células que revestem o estômago secretam muco e bicarbonato. O muco reveste o interior do estômago para protegê-lo de lesões por ácido e enzimas digestivas. O bicarbonato no e sob o muco ajuda a neutralizar o ácido gástrico. Quando esses mecanismos de defesa são perturbados, por exemplo, pela bactéria Helicobacter pylori ou por aspirina, as pessoas podem desenvolver gastrite ou úlcera péptica.

Existem muitas opções de tratamento disponíveis (consulte Medicamentos para o tratamento do ácido gástrico).