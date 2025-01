University of Wisconsin School of Medicine and Public Health

A infecção por Helicobacter pylori (H. pylori) é uma infecção bacteriana que causa inflamação do estômago (gastrite), úlcera péptica e determinados tipos de câncer de estômago.

A infecção é causada por um tipo de bactéria chamada Helicobacter pylori ( H. pylori ).

Os sintomas da infecção por H. pylori incluem indigestão e dor ou desconforto no abdômen superior.

Os médicos costumam fundamentar o diagnóstico tomando por base os resultados de um exame de ar exalado ou um exame de fezes ou de um exame do estômago realizado com um tubo flexível para visualização (endoscopia digestiva alta).

O tratamento é com antibióticos e um inibidor da bomba de prótons

(consulte também Introdução à gastrite e úlcera péptica).

A infecção por Helicobacter pylori é a causa mais comum de gastrite e úlcera péptica em todo o mundo. A infecção é muito comum e aumenta com a idade. Aproximadamente 50% das pessoas nos Estados Unidos são infectadas até os 60 anos de idade. Contudo, estudos recentes demonstram que a bactéria H. pylori vem infectando um número cada vez menor de pessoas jovens. A infecção ocorre com mais frequência em pessoas negras, hispânicas e asiáticas.

A infecção pela bactéria H. pylori ocorre no revestimento do estômago e ela também pode ser encontrada nas fezes, na saliva e na placa nos dentes. A bactéria H. pylori pode ser transmitida de pessoa para pessoa, especialmente se as pessoas infectadas pela bactéria não lavarem bem suas mãos após evacuarem. Uma vez que as pessoas também podem transmitir as bactérias pelo beijo ou outro tipo de contato próximo, as infecções tendem a se concentrar em famílias e entre pessoas que vivem em asilos e outras instalações supervisionadas.

A bactéria H. pylori desenvolve-se na camada mucosa protetora do revestimento gástrico, local em que se encontra menos exposta aos sucos altamente ácidos produzidos pelo estômago. Além disso, o H. pylori produz amônia, que ajuda a protegê-lo do ácido gástrico e lhe permite romper e penetrar a camada mucosa.

Complicações da infecção por H. pylori Praticamente todas as pessoas com infecção pelo H. pylori apresentam inflamação gástrica (gastrite), que pode afetar todo o estômago ou apenas sua parte inferior (antro). Às vezes, a infecção pode causar gastrite erosiva e até mesmo uma úlcera no estômago (gástrica). A bactéria H. pylori contribui para a formação de úlceras ao elevar a produção de ácido, afetando as defesas normais do estômago contra o ácido gástrico e produzindo toxinas. A infecção por H. pylori de longo prazo aumenta o risco de a pessoa desenvolver câncer de estômago.

Sintomas da infecção por H. pylori Muitas pessoas cuja gastrite foi causada por infecção por H. pylori não apresentam sintomas ou complicações tais como uma úlcera péptica do estômago ou do duodeno. A pessoa que apresenta sintomas decorrentes de uma infecção por H. pylori terá os sintomas característicos da gastrite, incluindo indigestão e dor ou desconforto na região superior do abdômen. As úlceras causadas pela infecção por H. pylori provocam sintomas semelhantes às úlceras decorrentes de outros distúrbios, incluindo dor na região superior do abdômen.

Diagnóstico da infecção por H. pylori Exames de ar exalado ou fezes

Às vezes, endoscopia digestiva alta A bactéria H. pylori pode ser detectada por meio de exames que utilizam amostras de ar exalado ou fezes. Às vezes, os médicos utilizam um tubo de visualização flexível (endoscópio) para realizar uma endoscopia digestiva alta e coletar uma amostra (biópsia) do revestimento gástrico. A amostra pode ser examinada quanto à presença de H. pylori por meio de vários métodos.

Tratamento da infecção por H. pylori Antibióticos e um inibidor da bomba de prótons

Depois do tratamento, são realizados exames para confirmar que houve de fato a erradicação da infecção por H. pylori O tratamento mais comum para a infecção por H. pylori inclui uma combinação de inibidor da bomba de prótons para reduzir a produção de ácido gástrico, dois antibióticos e, às vezes, subsalicilato de bismuto. É administrado um dos vários inibidores da bomba de prótons: lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol ou esomeprazol. Esses medicamentos geralmente são bem tolerados (têm poucos efeitos colaterais ou efeitos colaterais leves), mas podem causar diarreia, constipação e dor de cabeça. Vários antibióticos diferentes podem ser usados, incluindo amoxicilina, claritromicina, metronidazol e tetraciclina. Todos esses antibióticos podem alterar o paladar e causar náusea, e a amoxicilina, a claritromicina e a tetraciclina podem causar diarreia. O subsalicilato de bismuto pode causar constipação intestinal e escurecimento da língua e das fezes. O médico costuma confirma que o tratamento foi bem-sucedido ao repetir o exame de ar exalado ou de fezes ou uma endoscopia, aproximadamente quatro semanas após a conclusão do tratamento. O tratamento é repetido caso a H. pylori não seja erradicada.