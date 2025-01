Definição de doença diverticular

Icahn School of Medicine at Mount Sinai;

A doença diverticular é caracterizada por pequenas bolsas em formato de balão (divertículos) que se projetam através das camadas de estruturas específicas do trato gastrointestinal (digestivo).

Uma bolsa, no singular, é denominada divertículo. Quando há mais de uma bolsa, elas são chamadas de divertículos.

O local mais comum onde ocorre a formação de divertículos é, de longe, o intestino grosso (cólon). Os divertículos do cólon ocorrem quando as camadas internas do intestino se projetam através das camadas musculares externas.

Os divertículos também podem aparecer no esôfago e, em casos raros, no estômago. O divertículo de Meckel é a doença diverticular mais comum do intestino delgado. Aproximadamente 2% das pessoas já nascem com ele.

Como localizar o intestino grosso (cólon)

A presença de um ou mais divertículos no cólon é denominada diverticulose. A diverticulose é um quadro clínico que tende a se desenvolver durante a meia-idade.

Se ocorrer a inflamação dos divertículos, o quadro clínico é denominado diverticulite. A diverticulite pode ocorrer com ou sem a presença de infecção de um divertículo.