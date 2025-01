Ultrassom (ultrassonografia) do abdômen

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

A ultrassonografia usa ondas sonoras para produzir imagens de órgãos internos (consulte também Ultrassonografia).

Uma ultrassonografia pode indicar o tamanho e o formato de vários órgãos, tais como o fígado e o pâncreas, bem como eventuais alterações dentro desses órgãos como, por exemplo, cistos e alguns tipos de tumor. Ele também consegue mostrar a presença de líquido na cavidade abdominal (ascite). Uma ultrassonografia com um transdutor colocado na parte externa do abdômen não é um bom método para examinar o revestimento ou a parede do trato digestivo. No entanto, a ultrassonografia endoscópica mostra a parede do trato digestivo ou de alguns órgãos abdominais de uma forma mais clara, uma vez que a sonda é colocada na extremidade de um endoscópio.

Ultrassonografia do fígado e da vesícula biliar Ocultar detalhes Essa fotografia mostra uma ultrassonografia normal do fígado (L) e da vesícula biliar (GB). Cortesia do Dr. Michael Y. Chen.

A ultrassonografia é indolor e não apresenta nenhum risco de complicações.

O risco de complicações da ultrassonografia endoscópica é similar ao risco de complicações da endoscopia.