A paracentese é a inserção de uma agulha dentro da cavidade abdominal para a remoção de líquido.

Normalmente, a cavidade abdominal contém apenas uma pequena quantidade de líquido. No entanto, o líquido pode se acumular no abdômen (ascites) em determinadas circunstâncias como, por exemplo, quando a pessoa tiver doença hepática, insuficiência cardíaca, ruptura do estômago ou intestino, câncer ou ruptura do baço.

O médico pode utilizar a paracentese para ajudar no diagnóstico (por exemplo, para obter uma amostra de líquido para análise) ou como parte do tratamento (por exemplo, para remover o excesso de líquido).

Paracentese abdominal

Antes da paracentese, é realizado um exame físico, algumas vezes incluindo uma ultrassonografia, para confirmar que a cavidade abdominal contém excesso de líquido. Em seguida, uma área da pele, em geral logo abaixo do umbigo, é lavada com uma solução antisséptica e anestesiada com uma pequena quantidade de anestésico. Um médico, em seguida, empurra uma agulha ligada a uma seringa através da pele e musculatura da parede abdominal, para dentro da área da acumulação de líquido. A agulha é utilizada para remover uma pequena quantidade de líquido para exame laboratorial, ou um fino tubo é utilizado para remover até vários litros de líquido e aliviar o inchaço (distensão) do abdômen.

As complicações da paracentese incluem vazamento de líquido pelo orifício na pele feito pela agulha, hemorragia e, em casos raros, perfuração do trato digestivo.