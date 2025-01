Lewis Katz School of Medicine at Temple University

A manometria é um procedimento que mede a pressão em várias partes do trato digestivo.

A pessoa não pode comer nem beber nada depois da meia-noite antes do exame.

Nesse exame, um tubo flexível que conta com medidores de pressão ao longo de sua superfície (um instrumento denominado cateter de manometria) é colocado no esôfago (o tubo oco que liga a garganta ao estômago), no estômago, no primeiro segmento do intestino delgado ou no reto. A inserção do cateter de manometria através do nariz ou da boca geralmente causa ânsia de vômito e náusea e, portanto, um agente anestésico é borrifado no nariz e na parte posterior da garganta.

Por meio da utilização de um manômetro, o médico consegue determinar se as contrações do trato digestivo estão normais ou se a pressão no esfíncter esofágico ou no esfíncter anal está normal.

Às vezes, a manometria é combinada com a impedanciometria, um exame que mede a pressão e o diâmetro do esôfago.

Com exceção de um desconforto menor, as complicações da manometria são bastante raras.