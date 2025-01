Introdução ao diagnóstico de distúrbios digestivos

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Os distúrbios que afetam o sistema digestivo (gastrointestinal) são chamados distúrbios digestivos. Alguns distúrbios afetam simultaneamente várias partes do sistema digestivo, enquanto outros afetam apenas uma parte ou órgão (consulte também Considerações gerais sobre o sistema digestivo).

O médico seleciona os exames adequados tomando por base os achados do histórico clínico, do exame físico e, se for o caso, de uma avaliação psicológica. Os exames realizados no sistema digestivo incluem:

Esses exames podem ajudar o médico a localizar, diagnosticar e, às vezes, tratar um problema. Alguns exames exigem que o sistema digestivo esteja livre de fezes, outros exigem que a pessoa esteja em jejum e outros não precisam de nenhum tipo de preparo.

Embora os exames diagnósticos possam ser bastante úteis para diagnosticar a presença ou ausência de determinados distúrbios médicos, também podem ser bastante caros e, raramente, causam hemorragia ou lesão. É importante discutir riscos e benefícios de um exame com o médico.