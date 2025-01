A impedanciometria é um tipo de exame que usa uma sonda que infla um balão dentro do esôfago e mede quanta pressão é necessária para expandi-lo até certo ponto. Um esôfago que esteja mais rígido ou mais flexível que o normal pode indicar a presença de um distúrbio.

Antes do exame, a pessoa não come nem bebe nada durante quatro horas.

Nesse exame, os médicos introduzem um tubo de plástico fino (cateter) através do nariz até chegar ao esôfago (o tubo oco que vai da garganta ao estômago). O tubo é coberto com um balão cheio solução salina (soro fisiológico). O balão é usado para medir a área transversal da parte interna de um segmento do trato digestivo como, por exemplo, o esôfago, bem como medir a pressão dentro desse segmento. À medida que o balão é inflado, os sensores localizados ao longo do balão medem a pressão arterial e o diâmetro do esôfago. Os cabos dos sensores transmitem os achados a um gravador de dados que a pessoa carrega consigo. As medições de pressão e os dados ajudam o médico a realizar uma avaliação mais aprofundada de pessoas que estão tendo problemas de trato digestivo como, por exemplo, dificuldade em engolir. A impedanciometria também pode ser realizada para detectar a entrada no esôfago de qualquer líquido proveniente do estômago, independentemente da acidez, possibilitando assim ao médico medir tanto o refluxo ácido (por meio de pH-metria) como o refluxo não ácido no esôfago.

Às vezes, a impedanciometria é combinada com a manometria, que é outro tipo de exame para medir a pressão.

A impedanciometria é usada para diagnosticar vários tipos de distúrbios gastrointestinais, sobretudo no esôfago. Por exemplo, esse exame pode ser usado para avaliar problemas nos nervos que controlam as contrações rítmicas do esôfago (acalasia), avaliar um distúrbio inflamatório no qual existe uma grande quantidade de glóbulos brancos na parede do esôfago (esofagite eosinofílica) e, possivelmente, avaliar o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago (doença do refluxo gastroesofágico [GERD]). Ela pode fornecer aos médicos informações diagnósticas úteis caso nenhum diagnóstico possa ser feito por meio de manometria ou caso a pessoa não consiga tolerar a manometria.

Além disso, a impedanciometria às vezes é realizada durante e depois de uma pessoa ter recebido tratamento para um distúrbio digestivo. Por exemplo, pessoas que estão recebendo tratamento para acalasia (por exemplo, cirurgia) realizam o exame novamente porque ele consegue determinar se o tratamento está funcionando e pode ajudar o médico a decidir qual tipo de tratamento adicional é necessário. O exame também pode ser realizado em pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou cirurgia para refluxo (fundoplicatura).

Complicações da impedanciometria são raras e incluem lesão no nariz, na garganta ou no esôfago.