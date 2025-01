Exames relacionados ao ácido e ao refluxo

O médico também pode monitorar o ácido no esôfago com a utilização de uma cápsula sem fio de medição do pH. O médico utiliza um tubo flexível para visualização (endoscópio) inserido pela boca da pessoa para fixar a cápsula à parte inferior do esôfago.

A cápsula monitora continuamente a exposição ao ácido durante 48 a 72 horas e transmite os resultados sem a necessidade de fios para um receptor carregado pela pessoa. Portanto, diferentemente do exame com cateter, a pessoa não terá um tubo inserido no nariz durante o exame.

Assim como no exame com cateter, a pessoa registra seus sintomas, refeições e sono durante o exame para que o médico possa dizer se os sintomas ocorreram quando o ácido estava presente.

A cápsula não precisa ser removida. Normalmente, ela cai em até uma semana e é evacuada nas fezes. Uma vez que a cápsula transmite dados sem necessidade de fios enquanto está fixada, ela não precisa ser retirada das fezes.